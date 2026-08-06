Datadog prévoit un ralentissement de la croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires ; son cours s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - Datadog DDOG.O a déclaré s'attendre à un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre, ce qui a éclipsé la révision à la hausse de ses prévisions annuelles et entraîné une chute de plus de 15 % du cours de l'action, jusqu'alors en forte hausse, pendant les échanges avant l'ouverture du marché jeudi.

La société new-yorkaise prévoit pour le trimestre en cours un chiffre d’affaires compris entre 1,14 et 1,15 milliard de dollars, ce qui correspond à une croissance d’environ 29 % en glissement annuel, contre 36 % au deuxième trimestre.

Voici quelques détails:

* Datadog fournit des logiciels de surveillance et de sécurité basés sur le cloud qui aident les entreprises à gérer leurs applications et leur infrastructure informatique.

* Le cours de l’action Datadog a plus que doublé depuis le début de l’année. La demande pour ses logiciels a bénéficié de la migration vers le cloud et de l’adoption croissante des applications d’IA.

* La société a publié un chiffre d’affaires de 1,12 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 1,08 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 65 cents, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 59 cents.

* Datadog prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 1,14 et 1,15 milliard de dollars, soit un montant supérieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 1,11 milliard de dollars.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, les portant de 4,30 à 4,34 milliards de dollars à 4,45 à 4,47 milliards de dollars.

* Parmi les clients de cette entreprise basée à New York figurent notamment LG, Nasdaq, Comcast, Cognizant et PayPal.