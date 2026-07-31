Datacenters : le passage au 800 volts pourrait rebattre les cartes de l'électrification

L'explosion des besoins énergétiques liés à l'intelligence artificielle pousse les opérateurs de datacenters à repenser leur architecture électrique, alors que la puissance des racks est passée de moins de 50 kW à 200-600 kW et pourrait atteindre environ 1 MW d'ici la fin de la décennie. Selon McKinsey, cette montée en densité rend les systèmes traditionnels en courant alternatif moins adaptés et favorise l'émergence d'architectures en courant continu de 800 volts.

Cette transition n'est déjà plus théorique puisque Nvidia prépare son écosystème Vera Rubin à l'ère des datacenters 800 VDC, avec plus de vingt partenaires travaillant sur les composants et systèmes électriques nécessaires aux futures "AI factories". A ces niveaux de puissance, l'enjeu est considérable puisque le 800V permet de réduire le courant, les pertes électriques et les besoins en cuivre. McKinsey estime qu'une architecture reposant sur des transformateurs à semi-conducteurs pourrait réduire de 15 à 18% les investissements hors informatique et de 8 à 10% les coûts énergétiques.

Pour les investisseurs, ce basculement pourrait redistribuer les profits vers les semi-conducteurs de puissance en SiC et GaN, les convertisseurs, protections DC, busways, connecteurs et systèmes intégrés de puissance et de refroidissement, au détriment de certains équipements AC traditionnels. Mais la convergence pourrait dépasser largement les datacenters, car l'automobile a déjà industrialisé les architectures 800V pour les véhicules électriques, développant des compétences dans les onduleurs, modules de puissance, isolation, commutation et gestion thermique qui peuvent désormais être transférées vers l'infrastructure IA.

Réciproquement, les volumes d'investissement attendus dans les datacenters pourraient accélérer l'industrialisation des technologies haute tension et des semi-conducteurs de puissance, avec des retombées potentielles pour les véhicules électriques, la recharge rapide, les renouvelables et les entraînements industriels. Le 800V pourrait ainsi devenir moins une technologie propre aux datacenters qu'une nouvelle plateforme commune à plusieurs marchés de l'électrification.