Databricks vise une valorisation de plus de 100 milliards de dollars, les investisseurs soutenant les plans de croissance de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La valorisation de Databricks devrait augmenter de 61% dans le cadre d'un nouveau tour de table

Les investisseurs actuels, Thrive Capital et a16z, vont doubler la mise

Databricks est l'une des entreprises privées les plus valorisées

(Mises à jour avec les détails du financement, interview de la directrice générale dans les paragraphes 2-7) par Pritam Biswas, Ateev Bhandari et Krystal Hu

La société d'analyse Databricks a déclaré mardi que son évaluation était prête à bondir de 61 % pour dépasser les 100 milliards de dollars lors d'un tour de table moins d'un an après le dernier, soulignant ainsi la forte demande des investisseurs pour les startups d'intelligence artificielle à croissance rapide.

L'entreprise a déclaré avoir signé une feuille de conditions pour un tour de table très tardif, ou série K, qui ferait d'elle l'une des entreprises d'intelligence artificielle les plus valorisées au monde. Elle est proche d'un tour de table de plus d'un milliard de dollars auprès d'investisseurs existants, dont Thrive Capital, Insight Partners et Andreessen Horowitz, selon une personne au fait de l'affaire.

Thrive Capital et Insight Partners se sont refusés à tout commentaire. Andreessen Horowitz n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Databricks a déclaré qu'elle générerait un chiffre d'affaires annualisé de 3,7 milliards de dollars d'ici juillet, avec une croissance de 50 % d'une année sur l'autre. Elle a également indiqué qu'elle était devenue positive en termes de flux de trésorerie en janvier.

La société basée à San Francisco est considérée comme l'un des principaux candidats à l'introduction en bourse. Ali Ghodsi, directrice générale de Databricks, a déclaré dans une interview que l'entreprise avait été inondée de demandes d'informations de la part d'investisseurs depuis l' introduction en bourse réussie , en juillet, de la société de logiciels de conception Figma, une autre startup financée par du capital-risque, pour un montant de 1,22 milliard de dollars ( ).

Databricks prévoit d'investir les derniers fonds dans son nouveau produit d'entrepôt de données, Lakehouse, suite à l' acquisition de la startup Neon , qui a déjà généré des dizaines de millions de dollars de revenus annualisés depuis son lancement en juin, a déclaré Mme Ghodsi. L'entreprise développe également ce que l'on appelle des agents d'intelligence artificielle, des systèmes logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle pour effectuer des tâches et atteindre des objectifs de manière autonome, a-t-elle ajouté.

"Nous assistons à une révolution dans le domaine de l'informatique, qui passe lentement de l'achat de logiciels prêts à l'emploi au codage de leurs propres applications internes pour leurs entreprises", a déclaré Mme Ghodsi. "Vous investissez dans la migration de la base de données, ce qui peut prendre de nombreux mois, et les revenus viennent plus tard, ce qui nécessite des investissements

Databricks, dont le siège est à San Francisco, compte environ 15 000 clients, dont la société de paiement Block

XYZ.N , le géant de l'énergie Shell SHEL.L et le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O .

À la fin de l'année dernière, Databricks a levé 10 milliards de dollars dans le cadre de l'un des plus importants cycles de financement de capital-risque de l'histoire, qui l'a valorisé à 62 milliards de dollars.

Elle prévoit d'utiliser une partie des derniers fonds pour des fusions et acquisitions dans le domaine de l'IA et pour recruter les meilleurs talents dans le secteur , alors que la guerre des talents s'intensifie .

"Ce niveau d'évaluation indique une concentration de capitaux en phase finale dans des entreprises identifiées comme leaders du marché dans des secteurs technologiques fondamentaux", a déclaré Derek Hernandez, analyste de recherche principal chez PitchBook.

Selon M. Hernandez, les investisseurs partent du principe que "le marché total adressable sera suffisamment grand pour soutenir plusieurs entreprises de grande valeur et que Databricks conservera un avantage concurrentiel durable"

Databricks emploie environ 8 000 personnes dans le monde et est en concurrence avec des sociétés cotées en bourse telles que Snowflake SNOW.N , dont la capitalisation boursière s'élève à environ 66 milliards de dollars.

Les startups choisissent de rester privées plus longtemps en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'appétit imprévisible pour les introductions en bourse au cours des dernières années. Des capitaux sont également disponibles pour des tours de table plus importants, car les investisseurs du marché privé disposent d'un niveau record de liquidités. OpenAI est également en pourparlers pour conclure une vente d'actions aux employés, ce qui valoriserait la société mère ChatGPT à environ 500 milliards de dollars, a rapporté Reuters au début du mois.

"Ce qui était autrefois un tour de table avant l'introduction en bourse est maintenant souvent un tour de table de série G ou plus, et les capitaux qui arrivent fonctionnent souvent comme des actions publiques, mais sans la surveillance publique", a déclaré Chris Lawrence, fondateur et associé gérant de Labyrinth Capital Partners.