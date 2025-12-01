Guerre en Ukraine : l'émissaire américain Steve Witkoff va rencontrer Vladimir Poutine mardi, selon le Kremlin

La semaine qui s'ouvre s'annonce "cruciale" pour l'Ukraine, a affirmé la cheffe de la diplomatie de l'UE, alors que Volodymyr Zelensky est arrivé lundi matin à Paris.

Montage du président russe Vladimir Poutine et de l'émissaire américain Steve Witkoff. ( POOL/AFP / ALEXANDER KAZAKOV )

Alors que les efforts diplomatiques s'intensifient pour aboutir à un plan de paix en Ukraine, Vladimir Poutine va recevoir mardi après-midi l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, afin de poursuivre les discussions autour du plan américain, a annoncé le Kremlin lundi 1er décembre.

"La rencontre avec Witkoff est prévue demain", a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait l' AFP . La réunion, a-t-il précisé, aura lieu "en deuxième partie de journée". Ce déplacement en Russie se déroulera dans la foulée de négociations entre des délégations américaine et ukrainienne en Floride dimanche, qualifiées de "productives" par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le chef de la diplomatie américaine a toutefois prévenu qu'il restait "encore du travail" à faire pour parvenir à un accord.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé lundi à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et consolider ses soutiens européens au moment où il est fragilisé politiquement. Le président français a accueilli son homologue ukrainien aux bas des marches du palais de l'Élysée vers 11h.

Volodymyr Zelensky, qui incarne depuis bientôt quatre ans la résistance ukrainienne à l'invasion russe à grande échelle lancée en février 2022, est sous une très forte pression.

Progression inexorable des Russes

Les forces russes continuent inexorablement leur lente progression dans l'est du pays , érodant l'armée ukrainienne. Le gouvernement est éclaboussé par un important scandale de corruption, qui a contraint Volodymyr Zelensky a limoger son éminence grise, son chef de cabinet Andriï Iermak. Enfin, Kiev tente de préserver ses intérêts dans l'intense va-et-vient diplomatique animé par les États-Unis, qui négocient séparément avec les Russes et les Ukrainiens pour trouver une issue à la guerre.

La semaine qui s'ouvre s'annonce "cruciale" pour l'Ukraine, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, avant une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles. Les Européens espèrent que l'administration Trump, qu'ils soupçonnent de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine , ne sacrifiera pas l'Ukraine, considérée comme un rempart face aux ambitions russes.

Les États-Unis ont présenté il y a dix jours un premier projet en 28 points très favorable à Moscou, rédigé sans les alliés européens de Kiev, censé mettre fin au conflit déclenché par l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022.

Washington a ensuite amendé ce projet avec les Ukrainiens et les Européens à Genève, avant de retravailler dessus en bilatéral avec les Ukrainiens dimanche en Floride.