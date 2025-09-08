Databricks prévoit un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards de dollars grâce à la demande croissante en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'analyse Databricks est en passe d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à l'année précédente, grâce à la demande croissante pour ses produits d'intelligence artificielle.

Au deuxième trimestre, la société, qui compte environ 15 000 clients, dont le géant de l'énergie Shell SHEL.L et le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O , a dépassé un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars, les produits d'intelligence artificielle atteignant 1 milliard de dollars.

Cela fait suite à la clôture du financement de série K de la société de données et d'IA, qui a levé 1 milliard de dollars à une valorisation supérieure à 100 milliards de dollars, co-dirigée par Andreessen Horowitz, Insight Partners, MGX, Thrive Capital et WCM Investment Management.

L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds pour accélérer sa stratégie en matière d'IA, notamment en développant ses produits, en lançant une nouvelle catégorie de base de données opérationnelle et en procédant à de futures acquisitions et recherches dans le domaine de l'IA.

Databricks vise une rétention de revenus nets supérieure à 140 %, plus de 650 clients avec plus d'un million de dollars de dépenses annuelles et un flux de trésorerie disponible positif au cours des 12 derniers mois, a déclaré la société.

La société basée à San Francisco est considérée comme l'un des principaux candidats à l'introduction en bourse. Le directeur général de Databricks, Ali Ghodsi, a déclaré dans une interview que la société avait reçu de nombreuses demandes d'investisseurs depuis l'introduction en bourse réussie, en juillet, de la société de logiciels de conception Figma FIG.N , une autre startup financée par du capital-risque, pour un montant de 1,22 milliard de dollars.