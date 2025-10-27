Charles III inaugure un mémorial dédié aux soldats LGBT+

Le roi Charles III inaugure le nouvau monument dédié aux soldats au National Memorial Arboretum à Alrewas, dans le Staffordshire, centre de l'Angleterre, le 27 octobre 2025. ( POOL / Phil Noble )

Le roi Charles III, qui est le commandant en chef des forces armées du Royaume-Uni, a inauguré lundi dans le centre de l'Angleterre un mémorial dédié aux militaires LGBT+ qui furent longtemps victimes de discriminations, le premier monument du genre dans le pays.

Les relations entre personnes de même sexe ont été décriminalisées en 1967 en Angleterre et au pays de Galles. Mais l'interdiction des personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres dans l'armée a perduré jusqu'en 2000.

De nombreux militaires ont subi des licenciements, la perte de leur pension et de leurs médailles, l'emprisonnement parfois, voire des traitements médicaux forcés dans des hôpitaux militaires.

En 2021, le ministère de la Défense avait annoncé que les personnes ayant fait l'objet de discriminations pourraient désormais récupérer leurs médailles perdues.

Baptisé "An Opened letter", le monument en bronze dévoilé lundi au National Memorial Arboretum ressemble à une feuille de papier froissée contenant des mots tirés de lettres personnelles, souvent utilisées comme preuves pour incriminer des personnes présumées homosexuelles.

En costume gris, le monarque de 76 ans a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument, entouré de militaires en service ainsi que d'anciens combattants.

L'édification d'un tel monument faisait partie des 49 recommandations émises par "Th Etherton Review", un rapport commandé par le gouvernement pour examiner le traitement des anciens combattants LGBT+ ayant servi pendant la période d'interdiction des personnes homosexuelles dans l'armée.

Paru en 2023, il a par ailleurs recommandé le versement d'une compensation financière aux militaires victimes de discriminations. Ils peuvent désormais demander une indemnité allant jusqu'à 70.000 livres (80.000 euros).

En décembre 2023, Rishi Sunak, alors Premier ministre, avait présenté ses excuses pour le bannissement de l'armée des LGBT+, le qualifiant d'"échec épouvantable" de l'Etat britannique.