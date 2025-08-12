Data Storage Corp devrait afficher un bénéfice de 10 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Data Storage Corp DTST.OQ DTST.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 31 mars 2025

* La société basée à Melville, dans l'État de New York, devrait enregistrer une hausse de 0,8 % de son chiffre d'affaires, à 8,3 millions de dollars, contre 8,24 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Data Storage Corp est de 10 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs it services & consulting est également "Buy"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Data Storage Corp est de 9,00 $, soit environ 48,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 4,68 $

12 août - Ce résumé a été généré par la machine le 12 août à 12:51 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.