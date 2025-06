Dassault Systèmes: vise un doublement du BNPA d'ici 2029 information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 08:45









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes présente les 3D UNIV+RSES et vise un doublement du BNPA d'ici 2029.



Dassault Systèmes organise son Capital Markets Day 2025 le le 6 juin à son siège de Vélizy-Villacoublay. À cette occasion, la direction va présenter sa nouvelle stratégie autour des 3D UNIV+RSES. Cette plateforme permet d'exploiter le potentiel de l'IA générative tout en protégeant la propriété intellectuelle des clients.



La technologie, positionnée comme moteur de l'économie générative, s'adresse aux secteurs de l'innovation industrielle, des PME et des sciences de la vie souligne le groupe.



Dans ce cadre, Dassault Systèmes actualise son objectif financier à moyen terme. Le groupe s'attend à doubler le bénéfice net par action dilué non-IFRS d'ici à 2029.



Cette évolution reflète trois éléments clés: une accélération progressive de la croissance du chiffre d'affaires, la montée en puissance des 3D UNIV+RSES et la poursuite de l'allocation stratégique de nos capitaux, notamment par des fusions-acquisitions ciblées.



Pascal Daloz, Directeur Général, a déclaré : ' L'IA pour l'industrie devient notre boussole, tandis que les 3D UNIV+RSES définissent le prochain cycle de croissance de notre Entreprise. '





