Dassault Systemes: vers un retracement du plancher des 32,8E information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes rechute sous 33,64E et se dirie vers un retracement du plancher des 32,8E32,75E des 5 août et 8 septembre 2024 (et 7/11/2022).

En cas d'enfoncement, Dassault Systemes irait rechercher le support des 29,1E du 28/10 puis 29/07/2020.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 33,19 EUR Euronext Paris -2,90%