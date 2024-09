Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: un projet de ville durable avec Meudon information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 15:34









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à la ville de Meudon, située dans le département des Hauts-de-Seine, dans le cadre d'un projet visant à créer une ville durable.



Aux termes de l'accord, le groupe technologique va proposer à la municipalité ses logiciels de simulation afin d'identifier les îlots de chaleur urbains de la ville, ainsi que les moyens d'améliorer le confort thermique de ses 47.000 habitants.



Dans le détail, le projet doit s'appuyer sur les applications 'Simulia' de Dassault Systèmes en vue de créer le jumeau virtuel de trois espaces publics de Meudon, où des projets d'aménagement sont en cours avec l'objectif de les transformer en espaces plus verts.



Les simulations visent à calculer et évaluer la circulation d'air et la température au sein de ces trois sites en tenant compte des conditions météorologiques à différents moments de la journée, de la disposition des bâtiments, des arbres, des routes, du sol, du vent, de la lumière du soleil et d'autres facteurs.



Le siège social de Dassault Systèmes est domicilié à Vélizy-Villacoublay, une ville adjacente à celle de Meudon.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 36,68 EUR Euronext Paris +2,75%