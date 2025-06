Dassault Systèmes: un projet avec l'Université de Moncton information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé lundi s'être associé avec l'Université de Moncton, au Canada, dans le cadre d'un projet d'urbanisation et de logement mené dans le Nouveau-Brunswick.



Ce partenariat, dévoilé à l'occasion du salon VivaTech 2025 à Paris, doit s'étaler sur une durée de six mois, avec l'objectif de modéliser en 3D l'environnement urbain et naturel de la région.



Il doit permettre de planifier un développement durable combinant densification urbaine, logement abordable et préservation d'un corridor faunique stratégique.



Le projet doit s'appuyer sur la plateforme collaborative '3DExperience' de Dassault Systèmes en vue créer un 'jumeau virtuel', c'est-à-dire une maquette numérique représentant ce territoire d'une superficie de 1000 km2.



Fondée en 1963, l'Université de Moncton est la plus grande université francophone canadienne située en dehors Québec, avec des campus à Edmundston, Moncton et Shippagan.



Ce projet intervient alors que villes de Moncton et Dieppe, situées dans le le Nouveau-Brunswick, figurent parmi les zones métropolitaines connaissant la croissance démographique la plus rapide du pays depuis deux décennies.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 32,1200 EUR Euronext Paris +1,39%