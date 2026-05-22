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Dassault Systèmes : tente de refranchir les 20,5E, les 22,23E en vue ?
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 14:18

Dassault Systèmes tente de refranchir les 20,5E, c'est à dire la résistance en place depuis le 23 avril, re-testée le 6 mai, puis le 16 : en cas de franchissement, le titre tentera de refermer le "gap" des 22,23E du 10 février, niveau qui coïncide avec l'ex-support du 6 février.

L'objectif suivant sera l'ex-palier de soutien des 23E testé du 17/11/2025 au 30/01/2026.

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