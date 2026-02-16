 Aller au contenu principal
Dassault Systèmes : s'enfonce sous 17E, vise désormais 15,.36E ?
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:34

Après le "profit warning" coup de massue du mercredi 11 février, les analystes révisent en cascade leur avis -unanimement à la baisse- et les vendeurs remettent la pression ce 16 février : ils précipitent le cours sous son plancher intraday du 11/02 (17,15E).
Dassault Systèmes bascule à présent sous 17E (et même 16,9E), affichant un plus bas depuis le 19/12/2017... presque 9 ans en arrière.
Rappel : sous 17,5E (c'est désormais le cas), le support suivant serait le plancher des 15,36E du 24 juillet 2017... puis viendrait le comblement du "gap" des 14,28E du 1er février 2017.

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
16,7100 EUR Euronext Paris -6,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

