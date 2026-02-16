Dassault Systèmes : s'enfonce sous 17E, vise désormais 15,.36E ?
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:34
Dassault Systèmes bascule à présent sous 17E (et même 16,9E), affichant un plus bas depuis le 19/12/2017... presque 9 ans en arrière.
Rappel : sous 17,5E (c'est désormais le cas), le support suivant serait le plancher des 15,36E du 24 juillet 2017... puis viendrait le comblement du "gap" des 14,28E du 1er février 2017.
Valeurs associées
|16,7100 EUR
|Euronext Paris
|-6,23%
A lire aussi
-
Une option faute de mieux : une majorité de parents déclarent autoriser ou proposer les écrans à leur enfant pour l'occuper faute d'alternative ou pour se dégager du temps pour faire eux-mêmes autre chose, selon un baromètre Ifop pour la Fondation pour l'Enfance ... Lire la suite
-
Cryptomonnaies : soupçonnés d'avoir voulu séquestrer le patron de Binance France, trois hommes mis en examen
Les enlèvements, parfois spectaculaires, et les vols liés aux cryptomonnaies se sont multipliés depuis début 2025 en France parallèlement à la popularité de ces actifs. Plusieurs appartements forcés, des victimes séquestrées et violentées... Trois hommes soupçonnés ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue en petite hausse lundi, dans une séance calme, sans publication d'envergure attendue, et marquée par l'absence de nombreux investisseurs asiatiques, en raison des congés du Nouvel An lunaire, et américains, pour cause de jour férié aux ... Lire la suite
-
Quentin: il est "impensable" que la gauche "cultive le moindre doute" sur une "alliance avec LFI", dit Glucksmann
Il est "impensable" que la gauche "cultive le moindre doute" sur une "possible alliance avec La France insoumise" à l'élection présidentielle de 2027, a estimé lundi l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann, après la mort de Quentin, un militant identitaire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer