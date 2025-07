Dassault Systèmes: retenu pour un projet de drone en Inde information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé vendredi que le constructeur aéronautique indien Raphe mPhibr avait adopté sa plateforme 3D afin de développer son dernier drone.



Traditionnellement étalé sur plusieurs années, le temps de développement du moteur a pu être réduit à trois mois grâce aux fonctionnalités de la suite 3DExperience, explique le concepteur français de logiciels d'entreprise.



Raphe mPhibr, dont les drones comprennent entre 20.000 et 30.000 composants, a ainsi été en mesure de créer des pièces optimisées pour la fabrication et de réduire le poids de son moteur deux temps de 4 kW de 700 grammes.



La société, qui compte déjà plus de 500 employés et détient plus de 100 actifs de propriété intellectuelle, a récemment levé 100 millions de dollars lors d'un tour de financement mené par General Catalyst, soit la plus importante levée de fonds privée jamais réalisée par un fabricant d'aéronefs en Inde.



Portée par une demande croissante dans les secteurs de la défense, de la sécurité intérieure, de l'agriculture, de la logistique et de la surveillance d'infrastructures, l'industrie des drones connaît une forte accélération.



D'après Dassault Systèmes, le marché mondial des véhicules aériens sans pilote (UAV) devrait ainsi atteindre 6,5 millions d'unités d'ici 2030.





