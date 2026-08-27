 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dassault Systèmes : refranchit les 22,65 EUR
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 18:23
Ajouter Boursorama à vos sources

Dassault Systèmes poursuit sa "recovery" amorcée sur le palier des 17 EUR le 23 juin et refranchit les 22,65 EUR pour se diriger vers un test des 24,75 EUR, l'ex-résistance du 9 janvier (et ex-plancher du 12 août au 2 septembre 2025).

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
23,070 EUR Euronext Paris +2,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 319,87 -1,68%
Pétrole Brent
88,88 +1,62%
BIOPHYTIS
0,0645 -13,54%
NANOBIOTIX
38,6 +11,43%
HAFFNER ENERGY
0,472 -10,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank