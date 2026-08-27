Dassault Systèmes : refranchit les 22,65 EUR

Dassault Systèmes poursuit sa "recovery" amorcée sur le palier des 17 EUR le 23 juin et refranchit les 22,65 EUR pour se diriger vers un test des 24,75 EUR, l'ex-résistance du 9 janvier (et ex-plancher du 12 août au 2 septembre 2025).
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