Dassault Systèmes : refranchit en force les 18,7 EUR

Dassault Systèmes refranchit en force la résistance des 18,7 EUR (testé à de multiples reprises du 2 au 15 juillet) et s'ouvre la route du retracement du zénith des 20,35 EUR du 25 mai dernier.

L'objectif suivant demeure le comblement du "gap" des 22,23 EUR du 10 février.