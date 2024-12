Dassault Systemes: -rechute vers 34,2E information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes dessine un 'rounding-top' sous 35,25/35,3E puis rechute vers 34,2E : le virage baissier est pris et le titre se dirige vers un retracement de l'ex-résistance des 33E des 3 et 25 novembre, le soutien suivant se dessinant vers 32E (plancher du 2 décembre).





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 33,93 EUR Euronext Paris -2,97%