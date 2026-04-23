Dassault Systèmes progresse au T1, BPA dilué IFRS +12% à 0,22 EUR

* Dassault Systèmes publie un bénéfice net attribuable aux actionnaires en hausse de 12% à 292,5 millions EUR au 1er trimestre 2026. * Chiffre d’affaires recule de 4% à 1,5 milliard EUR, sous l’effet d’un impact de change défavorable. * Marge opérationnelle grimpe de 3,6 points à 23%. * Flux de trésorerie opérationnel bondit de 17% à 948,8 millions EUR, porté par une amélioration du besoin en fonds de roulement. * Objectifs 2026 confirmés, avec un chiffre d’affaires attendu entre 6,29 et 6,41 milliards EUR. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Dassault Systèmes SE published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230059OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177429_en) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)