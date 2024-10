AOF - EN SAVOIR PLUS

Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels, toujours très suivi, a reculé de 1% à taux de change constants à720 millions d'euros. Le chiffre d'affaires souscription et support a augmenté de 6% à 448 millions d'euros.

Dassault Systèmes cible enfin une marge opérationnelle ajustée entre 31,8% et 32% contre de 32% à 32,4% auparavant.

(AOF) - Si Dassault Systèmes anticipe toujours pour l’exercice 2024 un bénéfice par action dilué inchangé de 1,27 à 1,30 euro, en hausse de 7% à 10% à taux de change constants, l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a réduit sa prévision de croissance du chiffre d’affaires. Il est désormais prévu en croissance de 5% à 7% contre de 6% à 8% auparavant "afin de refléter l’attentisme des clients ainsi que la contraction du marché automobile".

Dassault Systèmes plus pessimiste sur sa croissance annuelle

