Dassault Systèmes: la filiale Medidata renforce son offre

(CercleFinance.com) - Medidata, la filiale de sciences de la vie de Dassault Systèmes, a dévoilé jeudi soir le lancement d'une nouvelle offre destinée aux essais cliniques en phase initiale et en phase finale.



La nouvelle solution dénommée 'Medidata Rave Lite', une extension du logiciel de recherche clinique Medidata Rave EDC, permet notamment la saisie des données cliniques électroniques (EDC), ainsi que des outils de gestion et d'analyses.



Les clients auront accès à la solution début 2025.



'Si cette annonce ne devrait pas bouleverser le profil de croissance de Medidata, cette solution qui élargit son marché adressable devrait contribuer au redressement de la dynamique de croissance de Medidata qui doit revenir à plus de 10% en 2025 selon les objectifs affichés par le management', rappellent ce matin les analystes d'All Invest Securities.



A la Bourse de Paris, l'action Dassault Systèmes grimpait de plus de 2% vendredi matin, dans un climat favorable pour les valeurs de la technologie après les bons résultats de Netflix publiés hier soir.





