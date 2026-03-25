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Dassault Systèmes fixe son dividende annuel à 0,27 euro par action
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 08:02

Dassault Systèmes annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'AG du 20 mai, un dividende de 0,27 EUR par action au titre de l'exercice 2025, exclusivement en numéraire.

En cas de vote favorable par ses actionnaires, l'éditeur de logiciels d'entreprises précise que la date de détachement de ce dividende serait fixée au 27 mai et qu'il serait mis en paiement le 29 mai.

Pour rappel, Dassault Systèmes a dévoilé, en février dernier, un BNPA non-IFRS de 1,31 EUR au titre de l'année écoulée, en progression de 7% (à taux de change constants), et a indiqué viser un BNPA entre 1,30 et 1,34 EUR pour 2026.

"L'industrie connaît un nouveau mouvement de transformation, porté par l'intelligence artificielle : avec les 3D UNIV RSES, Dassault Systèmes est idéalement positionné pour mener cette transformation", met en avant son PDG Pascal Daloz.

"Notre priorité est de traduire l'IA en valeur tangible et mesurable pour nos clients, au travers de solutions nativement conçues pour l'IA, de cas d'usage à fort impact et d'une monétisation rigoureuse sur le long terme", poursuit-il.

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