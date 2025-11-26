information fournie par Reuters • 26/11/2025 à 07:06

Dassault Systèmes et Mistral AI renforcent leur partenariat

* L'ASSISTANT IA ET LA PLATEFORME DE CRÉATION DE MISTRAL SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES SUR LE CLOUD SOUVERAIN OUTSCALE

(Rédaction de Gdansk)