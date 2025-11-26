 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 066,00
+0,40%
Dassault Systèmes et Mistral AI renforcent leur partenariat
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 07:06

Dassault Systemes SE DAST.PA :

* DASSAULT SYSTÈMES ET MISTRAL AI RENFORCENT LEUR PARTENARIAT

* L'ASSISTANT IA ET LA PLATEFORME DE CRÉATION DE MISTRAL SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES SUR LE CLOUD SOUVERAIN OUTSCALE

Texte original nBw5H4GFCa Pour plus de détails, cliquez sur DAST.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
23,960 EUR Euronext Paris +0,80%
