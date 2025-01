Dassault Systemes: en baisse, un broker réitère son avis information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 17:36









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes cède près de 2% à Paris après que Jefferies a confirmé son conseil de 'sous-performance' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 27 E.



' Les révisions à la baisse du FCF laissent Dassault Systemes sur un rendement FCF élevé. Par ailleurs, nous pensons que le consensus FCF reste trop élevé et risque de faire l'objet d'une révision négative', indique l'analyste.



'Tant qu'il n'y a pas de preuve que Dassault Systemes peut délivrer une croissance suffisante pour justifier sa valorisation, nous restons prudents' rajoute le bureau d'analyses.



'Selon nous, l'évolution du cours de l'action en 2024 ne fait que refléter les dégradations du FCF', conclut-il.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 32,52 EUR Euronext Paris -1,75%