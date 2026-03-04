Dassault Systèmes de retour vers des planchers de huit ans après une dégradation de Goldman (correction)
Le titre Dassault Systèmes accuse l'une des fortes baisses du SBF 120 mercredi après que Goldman Sachs ait dégradé sa recommandation et abaissé son objectif de cours, se disant pessimiste sur les perspectives de croissance du concepteur de logiciels. Vers 16h00, l'action enregistre un repli de 0,3% à 18,3 euros, revenant ainsi vers ses plus bas niveaux depuis janvier 2018 touchés le 16 février dernier.
Dans une note diffusée dans la matinée, Goldman indique avoir dégradé son conseil sur la valeur de achat à neutre avec un objectif de cours à 12 mois ramené de 29 à 20 euros.
"Même si nous pensons toujours que le coeur d'activité de Dassault Systèmes dans l'innovation industrielle reste solide sur le plan structurel, et que le produit 3DExperience demeure un élément différenciant clé sur le marché de la gestion du cycle de vie produit (PLM), nous estimons que la visibilité à court terme sur une réaccélération de la croissance du chiffre d'affaires est limitée", explique le bureau d'études.
Dans ce contexte, il lui semble difficile de justifier une recommandation à l'achat, même si le titre se négocie actuellement à des niveaux proches de ses multiples les plus bas depuis 15 ans.
L'analyste dit ainsi tabler sur une croissance du chiffre d'affaires d'environ 5% par an sur la période 2026-2030, contre environ 7% auparavant, soit un niveau inférieur à l'objectif moyen terme actuel de la société, fixé entre 7% et 9%.
Revenant sur les inquiétudes entourant l'essor de l'IA sur ses activités, Goldman considère que le groupe dispose d'un avantage important grâce à la richesse de ses données physiques, scientifiques et de ses modèles paramétriques, autant d'opportunités de monétisation, que la société devrait détailler davantage lors de sa journée d'investisseurs de novembre prochain, ajoute-t-il.
Depuis l'ajout de Dassault à la liste d'achats en décembre 2019, le titre s'est replié de plus de 34%, à comparer avec une hausse de 55,9 % pour le FTSE World Europe sur la même période. Pour mémoire, le cours de Bourse a dégringolé de 60% au cours des deux dernières années.
