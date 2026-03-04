Un des plus gros sites de téléchargement illégal, YggTorrent, "détruit" par un pirate

( AFP / ISSOUF SANOGO )

Les serveurs d'un des plus gros sites francophones de téléchargement illégal, YggTorrent, ont été "vidés" puis "détruits" dans la nuit de mardi à mercredi, a revendiqué un pirate, qui s'oppose à une fonctionnalité payante récemment introduite, qu'il qualifie de racket.

Le site d'YggTorrent, qui compte 6,6 millions d'utilisateurs selon le pirate Gr0lum à l'origine de l'attaque, affichait mercredi la mention "Fermeture définitive".

"Une reconstruction serait techniquement possible, mais continuer dans un climat d'acharnement permanent ne correspond plus à l'esprit qui nous animait", est-il indiqué dans un message signé de "l'équipe YggTorrent".

Lancé en 2017, YggTorrent est un annuaire de "torrents": il permet à ses utilisateurs de télécharger plus d'un million de fichiers comme des films ou des séries en dehors du marché légal.

Jusqu'en décembre 2025, le site était en grande majorité gratuit: seul un nombre restreint d'utilisateurs payaient ponctuellement pour accroître leur capacité de téléchargement.

Mais à cette date a été introduit un changement du modèle économique, rapidement conspué par un grand nombre d'utilisateurs: l'introduction d'un abonnement à 14,99 euros par mois, appelé "Turbo", sans lequel il devenait plus compliqué de télécharger de nouveaux fichiers.

"En profitant de votre monopole, vous avez pris les gens en otage," a accusé le pirate Gr0lum sur un site créé spécialement pour le piratage d'YggTorrent.

Gr0lum indique avoir "détruit" 4 serveurs et 7 bases de données. Le catalogue de "torrents" a toutefois été conservé puis publié dans son intégralité sur un deuxième site créé pour l'occasion.

L'Arcom avait inscrit en 2023 YggTorrent sur la liste des services portant "atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteurs".

Joint par l'AFP, Gr0lum indique avoir "agi seul". Il revendique avoir accédé à des documents dans la base de données d'YggTorrent montrant un chiffre d'affaires autour de 8,5 millions d'euros en 2025.

Pour le pirate, relancer le site n'aurait de toute manière pas été "possible" pour les administrateurs, "c'est l'ensemble de l'infrastructure, y compris les sauvegardes, qui est compromis."

De toute manière, "la clé privée", un mot de passe secret qui assure l'intégrité du système, "a fuité, il faudrait recommencer à zéro", affirme-t-il.