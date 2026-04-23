Dassault Systèmes-CA en hausse de 3% au T1, confirmé ses objectifs annuels

L’éditeur français de logiciels Dassault Systèmes DAST.PA a fait état jeudi d'une hausse de 3% de son chiffre d'affaires total au premier trimestre à taux de change constants, qui atteint 1,51 milliard d’euros, et a confirmé ses objectifs non-IFRS pour l’ensemble de l’année 2026.

Le flux de trésorerie opérationnelle s’est établi à 949 millions d'euros, en hausse de 17% par rapport au premier trimestre 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)