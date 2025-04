Dassault Systèmes: BNPA accru de 6% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en croissance de 6% (+5% à taux de changes constants) à 0,32 euro au titre du premier trimestre 2025, atteignant le haut de sa fourchette-cible, malgré une marge opérationnelle non-IFRS en repli de 0,2 point à 30,9%.



A 1,57 milliard d'euros, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels d'entreprise a augmenté de 5% en données totales et de 4% à taux de changes constants, 'porté par une forte croissance de 14% de la souscription', selon son directeur général adjoint, finances Rouven Bergmann.



Si 'l'annonce de la mise en place de nouveaux droits de douane a engendré un environnement de marché volatil', il revendique un carnet de commandes solide et une visibilité actuelle alignée avec le milieu de la fourchette de ses prévisions pour l'ensemble de l'année.



Ainsi, Dassault Systèmes maintient ses objectifs annuels de croissance du chiffre d'affaires total de 6 à 8% et du BNPA de 7 à 10%, mais abaisse légèrement son objectif de marge opérationnelle, visant une hausse de 50-70 points de base.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 33,860 EUR Euronext Paris 0,00%