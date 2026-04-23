Dassault Systèmes annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre conforme aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, les citations du CFO dans les paragraphes 5-6)

L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes DAST.PA a publié jeudi un chiffre d'affaires de 1,51 milliard d'euros (1,77 milliard de dollars) au premier trimestre, conforme aux estimations, aidé par une forte demande pour ses activités 3DExperience et Cloud.

Touchée par un ralentissement prolongé de l'industrie automobile mondiale, Dassault Systèmes, qui fournit des logiciels aux constructeurs automobiles, aux avionneurs et aux entreprises industrielles, exploite de plus en plus l'IA augmentée et les centres de données pour stimuler la croissance.

Sa plateforme logicielle phare 3DExperience propose des outils de modélisation 3D, de gestion des données et de gestion de projet.

Le chiffre d'affaires global du groupe a augmenté de 3 % à taux de change constants par rapport à l'année précédente, tandis que la marge d'exploitation s'est établie à 30,3 %.

"L'Europe a connu une croissance saine ce trimestre, des données étendues à travers les régions, avec de fortes contributions des industries centrées sur le consommateur", a déclaré Rouven Bergmann, directeur financier du groupe, auxjournalistes.

Il a ajouté que les offres de Dassault en matière de gestion du cycle de vie des produits se développaient plus rapidement dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, ainsi que la vente au détail, avec des clients tels qu'Amazon AMZN.O et Ferrero.

En février, le groupe avait prévu un chiffre d'affaires trimestriel total compris entre 1,48 et 1,54 milliard d'euros et une marge d'exploitation de 29,2 % à 30,7 %.

Jeudi, il a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 6,29 et 6,41 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 32,2 % à 32,6 % et un bénéfice par action de 1,30 à 1,34 euro.

(1 $ = 0,8548 euro)