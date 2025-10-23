Dassault Systèmes abaisse ses prévisions pour 2025

L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes a revu en baisse ses objectifs pour 2025 en raison d'une croissance moins rapide qu'espérée, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Un stand Dassault Systemes au salon CES de Las Vegas, en 2024 (illustration) ( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Au troisième trimestre, ses ventes sont restées stables, à 1,46 milliard d'euros à taux de change courant, et son bénéfice net s'est établi à 275 millions d'euros, en hausse de 15%.

Le spécialiste de la conception 3D abaisse toutefois son objectif de croissance de ses revenus pour 2025, désormais dans une fourchette de 4 à 6% à taux de change constants, contre 6 à 8% précédemment.

Il table dorénavant sur un chiffre d'affaires global situé entre 6,25 et 6,37 milliards d'euros pour l'année.

Cet ajustement est notamment dû à une croissance "plus lente que prévue" dans le domaine des sciences et de sa filiale Medidata, marquée par "la baisse continue du volume d'essais cliniques", a indiqué Rouven Bergmann, directeur général adjoint du groupe.

M. Bergmann a également pointé la "volatilité macroéconomique croissante" susceptible de perturber "le calendrier de conclusion des transactions importantes".

"C'est la raison pour laquelle nous sommes un peu plus prudents pour le quatrième trimestre", a-t-il ajouté.

Le groupe avait déjà abaissé une première fois son objectif annuel en début d'année à cause de la guerre douanière lancée par le président américain Donald Trump.

Pour son troisième trimestre, Dassault Systèmes a toutefois souligné dans son communiqué la "solide performance" de sa marge opérationnelle, en hausse de 20,7%.

Sa croissance a été "soutenue" par "les nouveaux contrats" signés "au cours du trimestre", a relevé M. Bergmann.

Elle est également portée par le chiffre d'affaires de son logiciel phare 3DEXPERIENCE, plateforme qui permet aux entreprises de connecter l'ensemble de leur écosystème, en hausse de 16% au troisième trimestre.

Sur neuf mois, son chiffre d'affaires s'établit à 4,5 milliards d'euros, en hausse de 2%, et son bénéfice net recule de 4%, à 759,1 millions d'euros.

Dassault Systèmes commercialise des logiciels de modélisation 3D permettant aux entreprises de reproduire des univers virtuels pour tester le cycle de vie de leurs produits et de leurs systèmes de production.