Enquête ouverte sur des menaces visant les serveurs de messagerie du ministère de l'Intérieur
information fournie par AFP 11/12/2025 à 22:30

Le ministère de l'Intérieur à Paris le 1er avril 2020 ( AFP / Ludovic MARIN )

Une enquête a été ouverte après la découverte de "l'existence d'activités suspectes visant des serveurs de messagerie" du ministère de l'Intérieur et des mesures ont été mises en oeuvre afin de "circonscrire la menace", a indiqué la place Beauvau jeudi à l'AFP, confirmant une information de BFMTV.

Beauvau a dit avoir "découvert l'existence d'activités suspectes visant des serveurs de messagerie".

"L'identification de l'origine et l'ampleur exacte de ces actions sont en cours d'analyse", a-t-on précisé au ministère de l'Intérieur.

"Sans délai, des mesures ont été mises en œuvre par les services compétents afin de circonscrire la menace" et "plusieurs actions" ont été "conduites sur l'infrastructure réseau et par une élévation des règles et pratiques de sécurité informatique", a-t-on ajouté.

Les faits ont été signalés à la procureure de Paris, Laure Beccuau, et une enquête a été ouverte, selon le ministère.

Les investigations ont été confiées à l'Office anticybercriminalité (Ofac), d'après BFMTV.

"L'évolution de la situation est attentivement suivie par les autorités et services compétents", a précisé la place Beauvau, qui "bénéficie du soutien" de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi).

"Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur a décidé de renforcer ses mesures de cybersécurité, notamment par l'analyse proactive des serveurs et des boîtes de messagerie, la mise en œuvre systématique de la double authentification, et rappelle à l'ensemble de ses agents les règles et usages indispensables de l'hygiène numérique", a-t-on détaillé.

