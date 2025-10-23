Dassault Systèmes abaisse ses prévisions 2025, le titre chute

(Actualisé avec cours en Bourse, commentaires de JP Morgan, citation du DG adjoint)

Dassault Systèmes DAST.PA chute en Bourse jeudi après avoir abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à une fourchette de 4 à 6%, contre 6 à 8% précédemment, citant la trajectoire de croissance à l’issue des neuf premiers mois de l’année.

Le fabricant français de logiciels, qui a néanmoins confirmé sa prévision annuelle de croissance du BNPA dilué non-IFRS, a fait état d'un chiffre d'affaires total en hausse de 5% à 1,46 milliard d’euros au troisième trimestre.

Vers 07h44 GMT, le titre Dassault Systèmes chute de 14,58% à 25,73 euros, se retrouvant en bas de l’indice européen STOXX 600

.STOXX , tandis que le CAC 40 .FCHI est en hausse de 0,51% au même moment.

JP Morgan souligne que les résultats sont dans l'ensemble plus faibles que prévu, avec un ralentissement des tendances de croissance au troisième trimestre et une révision à la baisse des prévisions plus importante que ce que son consensus anticipait.

"Au-delà de cette performance, le groupe a été affecté par la croissance plus faible qu’anticipée des Sciences de la vie, mais également de CENTRIC PLM où nous accélérons l’adoption du SaaS sous l’impulsion d’une nouvelle équipe dirigeante", a déclaré Rouven Bergmann, directeur général adjoint, finances de Dassault Systèmes, dans un communiqué.

"Une analyse approfondie sera nécessaire pour que les investisseurs comprennent l’affaiblissement progressif de Medidata et la nature de la transition de Centric PLM vers le SaaS", souligne JP Morgan.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)