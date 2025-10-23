Dassault Systèmes abaisse ses objectifs de ventes pour 2025

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Dassault Systèmes est en hausse de 5%, à 1,46 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires logiciel est en croissance de 5%, à 1,32 milliard d’euros. Le segment Innovation industrielle affiche une croissance de 9% sur ce troisième trimestre. Sur cette période, le résultat opérationnel IFRS progresse de 9%, à 302 millions d'euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s'élève à 20,7%, contre 18,9% au troisième trimestre 2024. Le bénéfice net par action (BNPA) dilué IFRS atteint 0,20 euro, en hausse de 10% en données publiées.

Pour l'exercice 2025, Dassault Systèmes a revu à la baisse son objectif de croissance du chiffre d'affaires. Le groupe anticipe désormais une augmentation comprise entre 4 et 6% contre une fourchette précédente entre 6 et 8%.

En outre, il confirme sa prévision de croissance du BNPA dilué non-IFRS entre 7 et 10%.

Points clés

- Acteur majeur de l’innovation durable, spécialisé dans des jumeaux virtuels d’expérience pour la création de services et produits par les clients, créé en 1981 ;

- Chiffre d’affaires de 6,2 Mds€, apporté par les logiciels à 90% et réparti entre 5 familles d’applications :

- collaboration sous les marques DEXCITE, CENTRIC PLM, ENOVIA,

- modélisation en 3D : SOLIDWORKS, CATIA, GEOVIA, BIOVIA,

- simulation : SIMULIA, DELMIA, 3DVIA,

- intelligence de l’information : Netvibes, MEDIDATA,

- infrastructure pour expériences métiers : 3DS OUTSCALE

- Revenus réalisés dans les Amérique pour 39%, l’Europe pour 38% et l’Asie pour 22% ;

- Ambition stratégique 2040 : reproduire les mécanismes de métamorphose du vivant en rendant possible la vie d’objets alimentés par les données, transformables et auto-réparables, à partir de l’offre d’une virtualisation innovante ou « IFWE loop » connectant virtuel et monde réel ;

- Capital contrôlé à 39,97 % (53 % de droits de vote) par le groupe industriel Marcel Dassault, à 5,99 % par Charles Edelstenne et à 2,65 % par Bernard Charlès, ce dernier présidant le conseil de 12 administrateurs, Pascal Daloz étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Human industry experiences » fondé sur la plateforme 3DEXPERIENCE :

- 3 grands atouts : l’étendue du portefeuille d’applications logicielles, la diversité des clients, via une segmentation des offres à partir des besoins de 12 industries spécifiques, et une présence géographique structurée en 11 territoires,

- travail constant sur les besoins en fond de roulement, d’où une hausse de 6 % du flux de trésorerie disponible à fin septembre,

- récurrence du chiffre d’affaires logiciel, alimentant un niveau élevé d’investissements en R&D et support client,

- acquisitions financées par les 2/3 de l’autofinancement opérationnel (7,5 M€ sur 5 ans),

- innovation intégrée au modèle d’affaires : 1,2 Md€ investissements en R&D, 41 % des salariés dans les équipes R&D, 800 innovations protégées ;

Stratégie environnementale 2027 :

- réduction de 35%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 & 2,

- définition, par 50% des fournisseurs d’objectifs de réduction de leurs émissions,

- réalisations 2023 : approvisionnement à 84% en énergie renouvelable et 67 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne (objectif 2027 de 70%) ;

- Bilan très sain : 5,3 Mds€ de capitaux propres avec une position financière nette de 1,5 Md€ et des disponibilités de 4 Mds€.

Défis

- Fortes attentes -1 Md€ de revenus additionnels, à l’égard du lancement des » UNIV+RSES », alliances de jumeaux virtuels embarquant de l’IA générative et/ou agentique :

- monétisation des offres via un premium sur le prix par utilisateur facturation en tokens de certaines solutions

- accélération de la transition vers la plateforme 3DExperience et le cloud ;

- 2 grands moteurs de croissance :

- la plateforme 3DEXPERIENCE, en cours de pénétration dans le secteur aéronautique,

- le cloud, dopé par les acquisitions de Satelliz, spécialiste des services Kubernete, et de l’allemand Cententserv, détenteur d’un cloud d’expérience produit ;

- Après une hausse de 4 % du chiffre d’affaires et de 5 % du bénéfice net par action à fin mars, objectifs 2025 inchangés : croissance du chiffre d’affaires de 6 % à 8 %, marge opérationnelle de 32,6% à 32,9% et bénéfice par action attendu entre 1,36 € et 1,39 € ;

- Objectifs 2029 : croissance à 2 chiffres des revenus et doublement du bénéfice net par action de 2,2 à 2,4 € ;

- Dividende 2024 de 0,23 €, selon la politique de dividende de 30 % du bénéfice.