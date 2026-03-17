Audi prévoit un redressement de ses marges en 2026, mais reste pénalisé par les droits de douane

Salon Auto Shanghai à Shanghai

Le groupe Audi, marque haut ‌de gamme du constructeur automobile allemand Volkswagen, prévoit un redressement de sa marge bénéficiaire en 2026 ​après avoir subi une perte de 1,2 milliard d'euros en 2025 en raison des droits de douane, a annoncé mardi la société.

La filiale, qui regroupe les marques Lamborghini, Bentley et Ducati ainsi qu'Audi, ​vise une marge opérationnelle comprise entre 6% et 8% en 2026, contre 5,1% en 2025 et 6,0% en 2024.

"Les incertitudes géopolitiques ​et la pression concurrentielle mondiale ont maintenu l’industrie ⁠automobile sur ses gardes l’an dernier", déclare Gernot Döllner, président du directoire d'Audi, dans un ‌communiqué.

Audi a précisé que la rigueur budgétaire avait partiellement permis de compenser les dépenses en 2025. Néanmoins, le résultat opérationnel a chuté de 14% à 3,4 ​milliards d’euros.

Les coûts liés aux ‌droits de douane, qui affectent principalement la marque Audi, devraient se maintenir ⁠à leur niveau actuel en 2026.

UNE POSSIBLE USINE AUX ÉTATS-UNIS

Audi ne dispose d’aucune usine aux États-Unis et a été fortement touchée par les droits de douane imposés par le président américain Donald ⁠Trump sur ses véhicules ‌importés du Mexique et d’Europe.

Gernot Döllner précise qu’une décision pourrait intervenir cette année ⁠sur l’éventuelle implantation de la première usine d’Audi aux États-Unis, en coordination avec le groupe ‌Volkswagen, qui possède Porsche.

Le président du directoire de Volkswagen, Oliver Blume, a déclaré la ⁠semaine dernière qu'une telle initiative n'aurait de sens qu'en échange d'un allègement ⁠des droits de douane.

À ‌l'instar de ses concurrents, Audi est confronté à des défis sur ses principaux marchés, notamment une ​forte concurrence en Chine.

"Nous devrons trouver des réponses ‌différentes selon les régions", a souligné Gernot Döllner.

En Chine, où les livraisons d’Audi ont reculé de 5% en 2025, la ​marque tente de reconquérir ses clients avec une "marque sœur" – sans les célèbres quatre anneaux du constructeur allemand – en lançant l’E5 Sportback entièrement électrique, développée avec le constructeur chinois d’État SAIC.

Les ⁠ventes de ce véhicule réservé à la Chine ont été inférieures aux attentes au cours des deux premiers mois de l'année, Audi cherchant à renforcer la notoriété de la marque auprès d’une clientèle plus jeune et plus connectée, a indiqué le directeur financier Jürgen Rittersberger, ajoutant que des modifications des programmes d’incitation avaient globalement pesé sur la demande sur le marché chinois.

(Reportage Rachel More, version ​française Elena Smirnova, édité par)