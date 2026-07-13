Dassault Aviation teste "NAMIB", nouveau produit de guerre électronique

Le constructeur aéronautique et Harmattan AI, société spécialisée en intelligence artificielle, ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat en démontrant des capacités de combat collaboratif entre un Rafale F4 et un drone.

Dassault Aviation et Harmattan AI annoncent la réalisation d'un engagement collaboratif simulé en vol entre un Rafale F4 et un drone équipé de NAMIB, une nouvelle charge utile de guerre électronique développée conjointement.

NAMIB est capable de détecter, d'identifier et de localiser des émissions électromagnétiques, notamment celles de systèmes de défense anti-aérienne. Lors de la démonstration, le système a localisé avec précision un radar à plusieurs dizaines de kilomètres avant de transmettre ses coordonnées au Rafale, qui a simulé une passe de tir sur la cible.

Lancé en janvier 2026, le développement de NAMIB s'inscrit dans le partenariat stratégique entre les deux groupes, qui vise à intégrer des capacités autonomes avancées aux futurs systèmes de combat aérien.

Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation, souligne que cette démonstration illustre les capacités de combat collaboratif du Rafale F4 et son adaptation aux nouveaux besoins opérationnels, notamment grâce à la combinaison de systèmes complexes et d'effecteurs autonomes. De son côté, Mouad M'Ghari, cofondateur et PDG de Harmattan AI, estime que cette réussite démontre la possibilité d'accélérer l'intégration de technologies de rupture au bénéfice des forces armées.

Ce matin, le titre Dassault Aviation recule de 0,5% à Paris.