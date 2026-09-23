Dassault Aviation signe un accord de coopération avec l’AED Cluster Portugal

Dassault Aviation SA AM.PA :

* DASSAULT AVIATION SIGNE UN ACCORD DE COOPÉRATION AVEC L’AED CLUSTER PORTUGAL

* VISE À EXPLORER LES DOMAINES DE COOPÉRATION POTENTIELS ENTRE LES PARTENAIRES DU PROGRAMME RAFALE ET LE SECTEUR INDUSTRIEL PORTUGAIS

Texte original nGNXbRhG1h

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(Rédaction de Gdansk)