 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dassault Aviation signe un accord de coopération avec l’AED Cluster Portugal
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 18:52
Ajouter Boursorama à vos sources

Dassault Aviation SA AM.PA :

* DASSAULT AVIATION SIGNE UN ACCORD DE COOPÉRATION AVEC L’AED CLUSTER PORTUGAL

* VISE À EXPLORER LES DOMAINES DE COOPÉRATION POTENTIELS ENTRE LES PARTENAIRES DU PROGRAMME RAFALE ET LE SECTEUR INDUSTRIEL PORTUGAIS

Texte original nGNXbRhG1h

Pour plus de détails, cliquez sur AM.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
291,2000 EUR Euronext Paris +1,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,64 +5,16%
CAC 40
8 123,41 -0,39%
2CRSI
30,88 +5,18%
HAFFNER ENERGY
0,717 +12,56%
TOTALENERGIES
79,62 +1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank