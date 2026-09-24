Dassault Aviation renforce ses liens industriels au Portugal autour du Rafale

Le groupe aéronautique français avance ses pions au Portugal dans le cadre du projet de renouvellement de la flotte de F-16 de l'Armée de l'air.

Dassault Aviation annonce la signature, au nom de ses partenaires du programme Rafale, Thales et Safran, d'un protocole d'accord avec AED Cluster Portugal, l'association portugaise des industries aéronautiques, spatiales et de défense.

L'accord vise à explorer les possibilités de coopération entre les partenaires du Rafale et l'industrie portugaise, dans le cadre du renouvellement de la flotte de F-16 du pays.

Cette signature intervient après la remise officielle, en juillet 2026, d'une offre Rafale au gouvernement et à l'Armée de l'air portugais.

Les partenaires du programme, déjà implantés au Portugal, entendent approfondir leurs relations avec AED Cluster Portugal et les industriels locaux, avec pour objectifs affichés de soutenir l'économie et de renforcer la souveraineté du pays.

Réagissant à cette annonce, Jefferies estime que ce protocole d'accord constitue "une étape supplémentaire vers une commande de Rafale par le Portugal", après la décision du pays de ne pas commander de F-35. Selon le bureau d'études, une éventuelle commande viserait à remplacer la flotte portugaise d'environ 28 F-16.

Jefferies rappelle que Dassault Aviation, recommandé à "Achat", représente environ 60% de la charge de travail du Rafale, contre environ 25% pour Thales, également à "Achat", le solde revenant à Safran, conseillé à "Conserver".

L'analyste juge par ailleurs le portefeuille potentiel du Rafale toujours solide, avec un contrat attendu d'ici la fin de l'année pour 114 appareils destinés à l'armée de l'air indienne, ainsi qu'un potentiel de commandes supplémentaires de la Marine indienne et de l'Egypte.

En début de matinée, le titre de l'avionneur tricolore reculait de 0,6% à Paris, autour des 289 euros.