DASSAULT AVIATION: RECUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020, LIVRAISONS DE RAFALE DIVISÉES PAR 2 PARIS (Reuters) - Dassault Aviation a annoncé jeudi qu'il prévoyait un chiffre d'affaires en retrait cette année avec un recul de ses livraisons de ses avions Rafale par rapport à un cru record en 2019. Le groupe devrait livrer 13 Rafale en 2020, contre 26 l'an dernier. Les livraisons de son avion d'affaire Falcon resteront stables, à 40 unités. "Le chiffre d'affaires 2019, porté par une livraison record de Rafale, s'élève à 7,3 milliards d'euros d'euros en hausse de 44% par rapport à 2018", écrit Dassault Aviation, qui a dégagé un résultat net ajusté de 814 millions d'euros, en hausse de près de 20%, soit une marge nette de 11,1% du chiffre d'affaires. Dassault Aviation versera un dividende de 25,4 euros par action, contre 21,2 euros au titre de 2018. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

