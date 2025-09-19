 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 876,28
+0,28%
Dassault Aviation, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 19 septembre 2025-
information fournie par AOF 19/09/2025 à 12:23

(AOF) - Dassault Aviation (-4,36% à 281 euros)

Dassault Aviation trébuche ce vendredi alors que selon une source de marché Goldman Sachs a entamé le suivi du titre français à "Vendre". L'action s'adjuge près de 43% depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe aéronautique centenaire avec plus de 2100 avions civils et 1000 avions militaires en service, livrés depuis 100 ans dans 90 pays ;

- Activité de 6,2 Mds€ réalisée à 68% à l'export, couvrant l’amont (conception et développement) et l’aval (vente et support), des avions de combat Rafale aux jets business haut de gamme Falcon et aux drones militaires ;

- Modèle d’affaires "Architecte du futur" de dualité civil/défense, notoire pour la répartition du bénéfice en 3 parts égales –participation aux salariés, dividendes aux actionnaires et impôts à l’Etat ;

- Capital détenu à 65,81% (près de 80% des droits de vote) par la famille Dassault et à 10,48% par Airbus, Eric Trappier étant président-directeur général du conseil de 9 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- transformation opérationnelle "Piloter notre avenir" facilitée par la coopération avec Dassault Systemes pour les plateformes collaboratives et le big data,

- plans de rattrapage et de soutien aux sous-traitants pour résoudre les problèmes logistiques et le manque de capacitaire en aérostructure affectant la qualité et le respect des délais,

- priorité donnée à la production de Rafale et au développement du « Make in India »,

- extension du réseau des centres de maintenance,

- autofinancement de la R&D à 7 % des revenus, focalisée sur les Falcon 6X et 10 X, sur le standard F4 du Rafale et le SCAF, avec une démarche InnoLab axée sur les plateformes d’intégration des ruptures technologiques (intelligence artificielle embarquée, prise de décision via data et hydrogène) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone totale en 2050 :

- SAF (carburants alternatifs durables) : certification de tous les Falcon pour un mélange SAF/kérozène de 50 % (le futur Falcon 10X opérant à 100 % avec des mélanges SAF),

- amélioration de l’aérodynamique (optimisation de la masse et de la performance),

- stockage des émissions de CO2 et renouvellement forestier ;

- Carnet de commandes record de 43,2 Mds, soit 220 Rafale, dont 164 à l’export et 56 en France, et 79 Falcon ;

- Visibilité accrue par la Loi de Programmation Militaire 2024-30 : poursuite des livraisons de la 4 ème tranche Rafale, entrée en vigueur des 42 avions de la 5 ème tranche dont 20 livrables entre 2027 et 2030, livraison du standard F4 du Rafale en 2027, lancement du standard F5 du Rafale, accompagné d’un drone de combat ;

- Bilan sain : 238 M€ de dette nette, 6,3 Mds€ de fonds propres et 8,4 Mds€ de trésorerie disponible.

Défis

- Sensibilité boursière aux prises de commandes -après la Serbie en août, rumeurs sur la Colombie ;

- Vers une montée de l’international dans les revenus, les prises de commandes, de 10,1 Mds€, concernant l’export à 9% ;

- Après le retard pris dans les projets Eurodrone et avions du futur (NGF) provoqué par les tensions persistantes entre les pouvoirs politiques allemand, italien, français et espagnol , - préparation du futur : développement du Falcon 10X, livrable en 2027, préparation du NGF ou futur avion de combat et et développement des avions de mission Avsimar et Archange ;

- Objectif 2025 d’un chiffre d’affaires autour de 6,5Mds€, soit 40 Falcon et 25 Rafale

- Dividende 2024 en hausse à 4,72 €

Défense

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
279,2000 EUR Euronext Paris -4,97%
