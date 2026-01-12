information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 07:52

Dassault Aviation participe à la levée de fonds série B de $200 mlns d’Harmattan AI

Dassault Aviation SA AM.PA :

* PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR ACCÉLÉRER L'INTÉGRATION DE L’AUTONOMIE MAÎTRISÉE ET DE L'IA AU SEIN DES SYSTÈMES DE COMBAT AÉRIEN

