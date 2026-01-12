 Aller au contenu principal
Dassault Aviation participe à la levée de fonds d'Harmattan AI (200 millions de dollars)
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 08:17

Dassault Aviation a signé un partenariat stratégique avec Harmattan AI, dans le but d'accélérer l'intégration de l'autonomie maîtrisée et de l'IA au sein des systèmes de combat aérien.

Dans le cadre de cette collaboration, la société française participe au tour de table de la levée de fonds série B de 200 millions de dollars.

Harmattan AI connaît une montée en puissance à l'échelle mondiale et s'est déjà vu attribuer plusieurs programmes par les ministères de la Défense français et britannique avec plusieurs milliers de systèmes robotiques autonomes livrés. La société française, dédiée au secteur de la défense et de l'IA, conçoit des systèmes de défense autonomes et consommables (à bas coût et produits en masse), une approche inspirée des besoins récents observés sur le théâtre de conflits modernes, comme en Ukraine.

Grâce aux fonds levés, la société va pouvoir étendre le déploiement de ses missions intégrant l'IA à de nouveaux théâtres d'opérations, élargir son offre de produits vers de nouveaux domaines et augmenter sa capacité de production.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
308,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
