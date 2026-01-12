Dassault Aviation participe à la levée de fonds d'Harmattan AI (200 millions de dollars)
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 08:17
Dans le cadre de cette collaboration, la société française participe au tour de table de la levée de fonds série B de 200 millions de dollars.
Harmattan AI connaît une montée en puissance à l'échelle mondiale et s'est déjà vu attribuer plusieurs programmes par les ministères de la Défense français et britannique avec plusieurs milliers de systèmes robotiques autonomes livrés. La société française, dédiée au secteur de la défense et de l'IA, conçoit des systèmes de défense autonomes et consommables (à bas coût et produits en masse), une approche inspirée des besoins récents observés sur le théâtre de conflits modernes, comme en Ukraine.
Grâce aux fonds levés, la société va pouvoir étendre le déploiement de ses missions intégrant l'IA à de nouveaux théâtres d'opérations, élargir son offre de produits vers de nouveaux domaines et augmenter sa capacité de production.
Valeurs associées
|308,6000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi alors que les indices en Europe et aux Etats-Unis sont à des niveaux records à l'entame d'une semaine où presque tous les grands thèmes de l'année sont au rendez-vous, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer