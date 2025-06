Dassault Aviation: lance une appli mobile pour ses actus information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce le lancement de son application mobile, dans le but d'offrir aux collaborateurs un accès simplifié aux informations internes, tout en proposant au grand public un large éventail de contenus liés à l'entreprise.



L'application regroupe des actualités, des contenus multimédias et un fil social permettant de suivre l'actualité de l'entreprise et du secteur aéronautique en temps réel.



Le design, sobre et élégant, valorise les visuels et garantit une expérience utilisateur immersive.





