Pierre et Vacances-Center Parcs réfléchit à ses "options stratégiques"

Le groupe de tourisme Pierre et Vacances-Center Parcs va engager une revue de ses options stratégiques, qui pourrait aboutir à "des évolutions actionnariales", a-t-il annoncé mercredi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le "conseil d'administration a décidé d'engager une revue des options stratégiques", une décision qui "fait suite au succès du plan Réinvention exécuté en avance" sur le programme initial, indique le groupe dans un communiqué.

Cette opération vise à "explorer l'éventail des opportunités afin de valoriser pleinement le potentiel du groupe et pourrait le cas échéant aboutir à des évolutions actionnariales", ajoute-t-il.

Pierre et Vacances a mandaté Morgan Stanley et BNP Paribas "en qualité de conseils financiers pour l'accompagner dans l'analyse et, le cas échéant, la mise en oeuvre de ses options stratégiques".

Lors de la publication de ses résultats du premier semestre (octobre 2024-mars 2025) de son exercice décalé, fin mai, le groupe avait annoncé un creusement de sa perte nette, à 117 millions d'euros, en raison d'un effet calendaire "défavorable" selon lui.

"En mars, par rapport à 2024, on a eu une décroissance du chiffre d'affaires de 15 millions à cause du positionnement des vacances de Pâques", avait détaillé le directeur général du groupe Franck Gervais, mais "en avril on a regagné 35 millions par rapport à avril 2024, on a fait +30%".

Il disait s'attendre à de meilleurs résultats sur l'année, grâce "à une bonne dynamique de réservation" sur le second semestre.

Dans son communiqué de mercredi, Pierre et Vacances annonce comme objectif pour l'exercice en cours un bénéfice brut d'exploitation (Ebitda, un indicateur de rentabilité) de "plus de 180 millions d'euros" -contre 174 millions l'année l'exercice précédent.

Le titre Pierre et Vacances, dont la capitalisation boursière s'élève à un peu plus de 650 millions d'euros, prenait 7,37% à 1,52 euro à la Bourse de Paris vers 09H30, dans un marché en hausse de 0,18%.