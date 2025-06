Thales: protocole d'accord avec l'Agence spatiale européenne information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - L'Agence spatiale européenne (ESA) annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et Blue Origin, dans l'optique de promouvoir et faciliter les avancées commerciales et industrielles dans le domaine de l'exploration spatiale en orbite basse terrestre (LEO).



Le protocole prévoit une collaboration non exclusive pour évaluer les opportunités d'accueil de charges utiles européennes, voire de membres d'équipage, à bord de cette station.



Orbital Reef proposera une gamme complète de services : transport de fret et de passagers, hébergement pour astronautes, ainsi qu'exploitation de charges utiles scientifiques ou industrielles.



Ce partenariat marque une étape vers une présence européenne élargie dans l'espace commercial en orbite basse, en s'appuyant sur les capacités industrielles de Thales Alenia Space — coentreprise de Thales (67 %) et Leonardo (33 %) — et sur l'infrastructure spatiale développée par Blue Origin.







