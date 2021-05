Dassault Aviation lance le Falcon 10X,

le plus avancé et le plus spacieux des avions d'affaires

Falcon très rapide et à très long rayon d'action, le 10X disposera de systèmes de sécurité innovants issus des technologies militaires

Saint-Cloud, le 6 mai 2021 - Dassault Aviation a lancé ce jour un tout nouveau Falcon qui proposera un niveau de confort, de polyvalence et de technologie inégalé sur le marché des avions d'affaires. Avec une distance franchissable de 13 890 km (7 500 nm), le Falcon 10X pourra relier sans escale New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney, Hong Kong à New York ou Paris à Santiago. Sa vitesse maximale sera de Mach 0,925.

« Aujourd'hui, nous présentons la nouvelle référence des jets d'affaires, a déclaré Éric Trappier, le président-directeur général de Dassault Aviation. Le Falcon 10X offrira une expérience passager sans équivalent sur les vols de courte comme de longue durée, ainsi que des systèmes de sécurité innovants issus des technologies utilisées sur nos avions de combat. Pour satisfaire au mieux les besoins des passagers, nous avons optimisé chaque caractéristique de l'appareil et augmenté le niveau des capacités sur le segment des avions d'affaires à très long rayon d'action. »

Le Falcon 10X entrera en service fin 2025.

Des niveaux inédits de modularité cabine

Le Falcon 10X disposera de la cabine la plus spacieuse et la plus confortable du marché. Il offrira la plus grande modularité dans sa catégorie, avec un choix de plusieurs configurations intérieures. La cabine du 10X peut se diviser en quatre espaces de longueur égale, mais chaque client pourra la configurer pour créer un intérieur vraiment personnalisé, avec par exemple une salle à manger ou de conférence élargie, un coin détente dédié avec grand écran, une chambre avec un grand lit ou une suite privative avec une douche.

« Le Falcon 10X sera plus qu'un nouveau grand pas en avant dans l'aviation d'affaires. Il sera sans conteste le meilleur business jet dans la catégorie des appareils à très long rayon d'action, et il le restera pendant longtemps », souligne Eric Trappier.

La cabine du Falcon 10X aura un diamètre plus large que celle de certains avions régionaux. Elle mesurera 2,03 m de haut et 2,77 m de large. Elle sera donc presque 20 cm plus large et 5 cm plus haute que la cabine du plus grand des jets d'affaires en service actuellement.

La pressurisation sera la plus performante du marché : alors qu'ils voleront à 12 500 mètres d'altitude, les passagers bénéficieront d'une altitude ressentie de 900 mètres. Un système de filtration de nouvelle génération fournira un air purifié à 100 %. Le Falcon 10X sera au moins aussi silencieux que le Falcon 8X, qui est actuellement l'avion d'affaires en service le plus silencieux.

Nouvelles structures, nouveaux matériaux, motorisation ultra-efficace

Le Falcon 10X disposera d'un fuselage entièrement nouveau avec des hublots ultra-larges - près de 50 % plus grands que ceux du Falcon 8X. Avec 38 hublots, la cabine sera la plus lumineuse du marché.

La voilure sera entièrement en composites (fibres de carbone), permettant une solidité maximale, un poids réduit et une traînée minimale. Spécialement conçues pour favoriser la vitesse et la performance, ces ailes à grand allongement seront dotées de dispositifs hypersustentateurs perfectionnés, offrant une excellente maniabilité aux basses vitesses d'approche.

Ce biréacteur sera équipé du moteur le plus avancé et le plus performant de l'aviation d'affaires : le Rolls Royce Pearl® 10X, la version la plus récente, la plus grande et la plus puissante de la série Pearl, avec plus de 18 000 livres (80kN) de poussée.

Une avancée technologique majeure pour le poste de pilotage

Le poste de pilotage du Falcon 10X établira un nouveau standard en matière de conception intuitive, avec des écrans tactiles dans tout le cockpit. Un système de commandes de vol numériques de nouvelle génération, directement issu des dernières technologies militaires de Dassault Aviation, apportera un niveau de précision et de sécurité de vol sans précédent, notamment un « recovery mode » (rattrapage automatique d'urgence) totalement inédit.

Les manettes des gaz sont remplacées par une commande intelligente unique, connectée à la fois au système de commandes de vol numériques et au système de gestion de puissance numérique de chaque moteur, adaptant automatiquement la puissance nécessaire selon les besoins et les conditions de vol.

Le Falcon 10X sera capable de voler dans des conditions de visibilité quasi nulles, grâce au système de vision combinée en tête haute FalconEye® de Dassault Aviation - le premier à fusionner des capacités de vision améliorées et synthétiques - et aux deux visualisations « tête haute » pouvant servir d'écrans principaux de vol.

« Nous avons mis la barre très haut avec notre nouveau Falcon, conclut Éric Trappier. Je peux affirmer sans hésiter que nous avons placé cet avion au sommet du marché ».

* * *

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 5,5 milliards d'euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél. : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Falcon

Vadim Feldzer - Tél. : +33 (0)1 47 11 44 13 - vadim.feldzer@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe