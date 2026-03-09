Dassault Aviation, Ipsen, TotalEnergies, Worldline... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Capgemini

Capgemini a signé un accord en vue d'acquérir Piterion, un acteur indépendant en Product Lifecycle Management (PLM) et en Manufacturing Operations Management (MOM). Piterion est reconnu pour sa capacité à interconnecter des systèmes industriels critiques et à opérer des environnements PLM des plus complexes. Les capacités de Piterion en PLM et en MOM contribueront à accélérer la migration des infrastructures on-premise vers des environnements cloud natifs. Associées aux solutions d'analyse avancée basées sur l'IA et aux modèles d'IA générative de Capgemini, elles permettront d'améliorer la productivité. Cette complémentarité aidera les clients de Capgemini à réduire leurs délais de mise sur le marché, à optimiser leurs coûts d'ingénierie et de production, et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Dassault Aviation

Le conseil d'administration de Dassault Aviation a décidé de réduire le capital de la société par voie d'annulation de 684 288 actions propres détenues au nominatif. Ce nombre d'actions représente 0,87% du capital social et la réduction a pris effet le 6 mars 2026. Au total, le capital social du groupe s'élève désormais à 62 170 196,80 euros, divisé en 77 712 746 actions de 80 centimes d'euro chacune, entièrement libérées.

Europlasma

Europlasma a annoncé que sa filiale Fonderie de Bretagne (FDB), qui ambitionne de se diversifier dans le secteur de l'éolien en mer, a initié des échanges techniques avec le projet éolien marin flottant Pennavel. Ces discussions doivent permettre d'étudier la production de composants de fonderies, tels que des demi-coquilles de protection en fontes pour les câbles sous-marins.

Ipsen

Ipsen annonce le retrait volontaire de Tazverik (tazemetostat) des marchés où il est commercialisé, et ce, dans toutes les indications, un retrait qui toutefois "ne devrait pas avoir d'incidence sur les prévisions financières de la société". Cette décision se fonde sur des données émergentes issues de l'essai SYMPHONY-1 de phase Ib/III en cours, évaluant le tazemetostat en association avec le lénalidomide et le rituximab (R2) par rapport au R2 dans le lymphome folliculaire.

Spie

Spie fait part de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions annoncé le 12 décembre dernier, programme qui vise à compenser partiellement les impacts dilutifs de ses plans d'actionnariat salarié et d'incitation à long terme. Le groupe de services multi-techniques a confié ce jour à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 1 250 000 actions, sur une période s'étendant de ce 9 mars au 30 avril 2026.

STMicroelectronics

STMicroelectronics annonce l'entrée en production à grande échelle de sa plateforme de pointe PIC100 basée sur la photonique sur silicium, et utilisée par les hyperscalers pour les interconnexions optiques des data centers et des clusters d'IA. Selon le groupe franco-italien, les émetteurs-récepteurs PIC100 800G et 1,6T permettent une bande passante plus élevée, une latence réduite et une meilleure efficacité énergétique face à l'augmentation des charges de travail en intelligence artificielle (IA).

TotalEnergies

TotalEnergies, opérateur du projet Tilenga en Ouganda via sa filiale TotalEnergies EP Uganda (TEPU), rend public le rapport d'évaluation indépendant réalisé par le cabinet canadien Land & People Planning Ltd sur le programme d'acquisitions foncières, de relocalisation et de restauration des moyens de subsistance mis en oeuvre dans le cadre du projet Tilenga, ainsi que le plan d'actions adopté par TEPU sur la base des recommandations du rapport.

Worldline

Worldline annonce le lancement d'une augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros qui sera souscrite par trois investisseurs stratégiques : Bpifrance Participations, Crédit Agricole et BNP Paribas. Cette opération se traduira par l'émission de 39 287 272 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de 2,75 EUR, qui seront souscrites par Bpifrance Participations pour environ 46 MEUR, Crédit Agricole pour environ 30 MEUR et BNP Paribas pour environ 32 MEUR.