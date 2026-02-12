Dassault Aviation : feu vert de l'Inde pour l'achat de 114 Rafale
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 14:24
Le Conseil d'acquisition de la défense indien, présidé par le ministre de la Défense, Shri Rajnath Singh, a approuvé aujourd'hui une enveloppe de 3 600 milliards de roupies pour les forces armées. Cette enveloppe inclut l'achat de 114 Rafale pour l'aviation indienne pour 3 250 milliards de roupies. Dans le cadre de l'initiative "Make in India", près de 80% des appareils devraient être produits localement.
L'acquisition des Rafale renforcera la capacité de l'IAF à obtenir la supériorité aérienne sur l'ensemble du spectre des conflits et augmentera considérablement sa capacité de dissuasion grâce à des frappes offensives à longue portée, ajoute le bureau de presse du gouvernement.
"Cette annonce intervient alors que l'armée de l'air indienne est confrontée à une grave pénurie d'escadrons, n'en exploitant qu'environ 29 au lieu des 42 autorisés, dans un contexte de menaces croissantes le long des frontières ouest et nord du pays", rapportent nos confrères de India Today. Selon le quotidien, parmi les 114 Rafale, 88 sont des appareils monoplace et 26 sont des biplaces.
