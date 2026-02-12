 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dassault Aviation : feu vert de l'Inde pour l'achat de 114 Rafale
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 14:24

Le Conseil d'acquisition de la défense (DAC) indien a validé l'achat de 114 appareils Rafale pour le compte de l'armée de l'air indienne (IAF) pour un montant de 3 250 milliards de roupies (30 milliards d'euros). A la suite de cette annonce, le titre Dassault Aviation grimpe de 1,6% à la Bourse de Paris.

Le Conseil d'acquisition de la défense indien, présidé par le ministre de la Défense, Shri Rajnath Singh, a approuvé aujourd'hui une enveloppe de 3 600 milliards de roupies pour les forces armées. Cette enveloppe inclut l'achat de 114 Rafale pour l'aviation indienne pour 3 250 milliards de roupies. Dans le cadre de l'initiative "Make in India", près de 80% des appareils devraient être produits localement.

L'acquisition des Rafale renforcera la capacité de l'IAF à obtenir la supériorité aérienne sur l'ensemble du spectre des conflits et augmentera considérablement sa capacité de dissuasion grâce à des frappes offensives à longue portée, ajoute le bureau de presse du gouvernement.

"Cette annonce intervient alors que l'armée de l'air indienne est confrontée à une grave pénurie d'escadrons, n'en exploitant qu'environ 29 au lieu des 42 autorisés, dans un contexte de menaces croissantes le long des frontières ouest et nord du pays", rapportent nos confrères de India Today. Selon le quotidien, parmi les 114 Rafale, 88 sont des appareils monoplace et 26 sont des biplaces.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
328,4000 EUR Euronext Paris +2,11%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.02.2026 15:28 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 15:20 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • Taïwan ne doit pas être une "monnaie d'échange" entre Chine et États-Unis
    Taïwan ne doit pas être une "monnaie d'échange" entre Chine et États-Unis
    information fournie par AFP Video 12.02.2026 14:55 

    Le président taïwanais Lai Ching-te a accordé à l'AFP son premier entretien à une agence de presse internationale depuis son entrée en fonctions en 2024. Voici les principaux extraits de cet entretien exclusif réalisé mardi au Palais présidentiel à Taipei.

  • Pékin qualifie le président taïwanais "d'instigateur de guerres" après un entretien avec l'AFP
    Pékin qualifie le président taïwanais "d'instigateur de guerres" après un entretien avec l'AFP
    information fournie par AFP Video 12.02.2026 14:54 

    La Chine a qualifié de "perturbateur de paix, créateur de crises et instigateur de guerres" le président taïwanais Lai Ching-te après un entretien avec l'AFP dans lequel il a mis en garde contre les suites d'une éventuelle prise de contrôle de l'île par la Chine. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank