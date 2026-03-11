Carburant : la CGT demande "d'encadrer les prix" et d'"augmenter" les salaires

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

"Cette crise risque d’aggraver considérablement le niveau de vie des salariés", a mis en garde la CGT dans un communiqué mardi 10 mars.

Agir face à la flambée des prix des carburants. Mardi 10 mars, la CGT a demandé au gouvernement d'"encadrer" les tarifs et d'"augmenter" les salaires. Le gazole a dépassé la barre symbolique des deux euros le litre en France dans le contexte de guerre au Moyen-Orient.

"La flambée des prix et le tassement des salaires depuis plusieurs années ne permettent pas de faire face à cette hausse fulgurante des prix du carburant", pointe la CGT, dans un communiqué. "Cette crise risque d’aggraver considérablement le niveau de vie des salariés", s'inquiète la deuxième centrale syndicale, qui estime que "tous les salaires doivent augmenter, et en premier lieu le salaire minimum à 2.000 euros brut par mois". En outre, le centrale syndicale de Montreuil estime qu"'il faut d'urgence encadrer les prix du carburant" et qu'"une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) flottante, déjà utilisée dans le passé, permettrait de limiter aussi les hausses".

Le gazole a dépassé la barre des deux euros le litre

Lundi, un autre syndicat, FO, avait exigé des "mesures immédiates" face à la hausse des prix des carburants ainsi que de "la transparence sur les coûts réels et les marges pratiquées" pour "empêcher toute spéculation". Dix jours après le début de la guerre au Moyen-Orient, le gazole a dépassé lundi la barre des deux euros le litre dans l'Hexagone, selon une moyenne calculée par l'AFP sur la base des données de quelque 9.400 stations-service transmises au gouvernement, un seuil inédit depuis l'été 2022.

Sur les marchés mondiaux, les deux références mondiales du brut (le baril de Brent et son équivalent américain, le WTI) ont connu une flambée spectaculaire ces derniers jours face aux difficultés d'approvisionnement depuis les pays du Golfe, en raison de la quasi-paralysie du stratégique détroit d'Ormuz en raison de la guerre au Moyen-Orient, jusqu'à frôler tous deux les 120 dollars lundi, des sommets depuis juin 2022. Mardi, le pétrole a chuté de 10% après les déclarations du président américain Donald Trump affirmant que la guerre avec l'Iran serait "quasiment" terminée.