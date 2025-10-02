 Aller au contenu principal
Dassault Aviation-Commande de la DGA pour cinq Falcon 2000 Albatros
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 12:01

(Actualisé avec citation du PDG, détails)

Dassault Aviation AM.PA a annoncé jeudi que la Direction générale de l’armement (DGA) avait notifié, le 26 septembre dernier, la commande de cinq Falcon 2000 Albatros dans le cadre du programme d'Avions de Surveillance et d’Intervention Maritimes (AVSIMAR).

"Plusieurs pays s’intéressent à ces avions qui constituent une réponse performante aux enjeux considérables de la protection et de la sécurité maritime du territoire, comme de l’action de l’État en mer", a déclaré dans un communiqué Éric Trappier, président-directeur général du constructeur aéronautique.

Le développement du Falcon 2000 Albatros est réalisé par Dassault Aviation en coopération avec Naval Group, Safran

SAF.PA et Thales TCFP.PA .

Les essais se déroulent au centre d’essais de Dassault Aviation, à Istres, tandis que les travaux de transformation sont effectués par l’usine Dassault Aviation de Mérignac, précise le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
292,0000 EUR Euronext Paris +2,17%
SAFRAN
303,9000 EUR Euronext Paris +1,84%
THALES
276,6000 EUR Euronext Paris +4,77%
