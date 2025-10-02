Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Dassault Aviation-Commande de la DGA pour cinq Falcon 2000 Albatros
information fournie par Reuters•02/10/2025 à 11:45
Dassault Aviation
AM.PA
a
annoncé jeudi que la Direction générale de l’armement (DGA)
avait notifié, le 26 septembre dernier, la commande de cinq
Falcon 2000 Albatros dans le cadre du programme d'Avions de
Surveillance et d’Intervention Maritimes (AVSIMAR).
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
