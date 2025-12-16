Dassault Aviation choisit le futur « cloud de confiance » Bleu pour ses solutions collaboratives

Dassault Aviation choisit le futur « cloud de confiance » Bleu

pour ses solutions collaboratives

(Saint-Cloud, le 16 décembre 2025) – Dassault Aviation, acteur majeur de l’aéronautique civile et militaire, choisit Bleu pour son futur « cloud de confiance » basé sur les technologies Microsoft Azure et Microsoft 365.

Dans une démarche stratégique visant à renforcer ses capacités de collaboration numérique, Dassault Aviation a sélectionné l’entreprise française Bleu. Cette initiative permet d'accéder aux technologies avancées de Microsoft Azure et Office 365 dans un environnement sécurisé et protégé par les lois européennes exclusivement.

La solution de « cloud de confiance » de Bleu est actuellement en cours de qualification SecNumCloud 3.2 par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information). Cette qualification représente le plus haut standard français en matière d’infrastructure cloud sécurisée, assurant ainsi une protection optimale des données sensibles.

Pour aller encore plus loin, Dassault Aviation envisage d’obtenir l’homologation Diffusion Restreinte pour certaines fonctionnalités clés déployées dans le cloud de Bleu. Cette étape supplémentaire permettra de garantir un niveau de sécurité encore plus élevé, adapté aux exigences spécifiques de l’industrie de la Défense.

En choisissant Bleu, Dassault Aviation démontre son engagement pour le renforcement de la souveraineté et de la sécurité des données.

* * *

Bleu est une entreprise française de services cloud, indépendante, qui vise la qualification SecNumCloud 3.2 délivrée par l’ANSSI. Bleu est détenue à 100% par Capgemini et Orange. Le futur « cloud de confiance » de Bleu proposera toute la richesse de Microsoft 365 et de Microsoft Azure pour répondre aux besoins spécifiques de l’État, des collectivités territoriales, des hôpitaux et établissements de santé, des entités publiques et privées reconnues comme Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et Opérateurs de Services Essentiels (OSE). www.bleucloud.fr – Contact Presse : Presse@bleucloud.fr

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 700 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 14 600 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe